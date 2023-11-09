Новосибирцы разместили на вкладах и счетах в ВТБ 75,7 млрд рублей

По прогнозам банка, с учетом роста ключевой ставки и последовавшим за этим ростом доходности депозитов до конца года интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться.

Портфель классических сбережений розничных клиентов банка с начала года увеличился на 12% и превысил 75,7 млрд рублей. Объем вложений новосибирских клиентов банка в инвестиционные продукты с начала года вырос более чем на треть и по итогам девяти месяцев достиг 30 млрд рублей. В целом портфель привлеченных средств населения ВТБ в Новосибирской области по состоянию на 1 октября превысил 105,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%.