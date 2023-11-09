Новосибирцы разместили на вкладах и счетах в ВТБ 75,7 млрд рублей

По прогнозам банка, с учетом роста ключевой ставки и последовавшим за этим ростом доходности депозитов до конца года интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться.
Портфель классических сбережений розничных клиентов банка с начала года увеличился на 12% и превысил 75,7 млрд рублей. Объем вложений новосибирских клиентов банка в инвестиционные продукты с начала года вырос более чем на треть и по итогам девяти месяцев достиг 30 млрд рублей. В целом портфель привлеченных средств населения ВТБ в Новосибирской области по состоянию на 1 октября превысил 105,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%.
«Во втором полугодии мы фиксируем ускоренный рост спроса клиентов на классические сберегательные продукты. Неоднократный подъем ключевой ставки Банком России и, как следствие, увеличение доходности по рублевым депозитам стимулируют активность населения по формированию накоплений. Новосибирцы стремятся получить повышенный доход, размещая как новые средства, так и деньги с закрывающихся вкладов. Мы ожидаем, что существенный рост доходности по вкладам и накопительным счетам, произошедший в начале ноября, вызовет еще одну волну высокого спроса на сберегательные инструменты. Так потребители смогут зафиксировать доходность по вкладу на более длительный срок, когда ключевая ставка вернется к меньшим значениям», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.
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