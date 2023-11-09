Новосибирскому полицейскому Владимиру Борисенкову присвоили звание генерал-майора

53-летний полицейский Владимир Борисенков из Новосибирска получил звание генерал-майора. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на портале pravo.gov.

Борисенков в октябре 2022 года был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области. До этого был в Брянском МВД начальником управления личного состава.

Генерал-майор имеет различные награды. Например, знак «Участника боевых действий».

Помимо новосибирского полицейского еще 15 человек получили высшие звания. Так в России стало на одного генерал-полковника больше, появились три новых генерал-лейтенанта и десять (исключая Борисенкова) генерал-майоров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сменился начальник полиции.