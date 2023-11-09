Тайна Стеллы раскрыта: в Новосибирске закрыли уголовное дело из-за таинственной смерти эскортницы

Эта история произошла зимой 2021 года. Ее очень долго обсуждали в СМИ и пабликах в социальных сетях. Загадочное исчезновение яркой женщины, которая работала в эскорт-услугах Новосибирска, взбудоражила тогда весь город. Поисковый отряд «Лиза Алерт» активно размещал ориентировки пропавшей из съемного коттеджа красотки ― 31-летней Екатерины Плотниковой. Спустя полгода тело девушки было найдено в овраге. Оно оказалось тщательно забетонировано под внушительным слоем цемента. Тогда в уголовном деле появился и первый подозреваемый, который последним видел Катю и избавлялся от ее трупа. Следователи долго искали ответ на вопрос: что же на самом деле произошло с погибшей сибирячкой? Ответ помогли найти эксперты, установив точную причину смерти погибшей эскортницы. Подробности этого загадочного дела выяснил журналист Infopro54.

Жизнь по вызову

Екатерина Плотникова переехала в Новосибирск из соседнего региона в 2016 году. Близкие родственники понятия не имели, чем занимается девушка в крупном мегаполисе. Им было важно, что живет она благополучно, где-то работает. У сибирячки не было финансовых проблем, она снимала дорогой коттедж, тщательно следила за собой. Соседи отзывались о Кате очень хорошо, отмечали, что она любила животных и часто брала к себе на передержку обездоленных кошек и собак.

В феврале 2021 года стало известно, что Катя пропала. Листовки с фотографией симпатичной женщины волонтеры развешивали на каждом углу, в интернете поисковики активно делали репосты. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело.

Вот тогда, выясняя обстоятельства исчезновения, сыщики и нашли анкету Плотниковой на сайте интим-услуг. Там сибирячка называла себя Госпожой Стеллой и предлагала скрасить досуг состоятельным мужчинам.

У следствия появилось сразу несколько версий случившегося, многие из них тесно переплетались с образом жизни пропавшей.

― Отрабатывались варианты с недовольными клиентами, покровителями. Тщательно изучался круг знакомых и коллег. Так удалось выйти на первого подозреваемого, уроженца Иркутской области, предпринимателя, который проживал в Новосибирске и был тесно знаком с пропавшей, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Мужчину задержали, но он старательно делал вид, что ничего не знает. Сначала предпринимателя отпустили, а потом все-таки решили проверить его еще раз. И вот, спустя несколько месяцев, коммерсант все-таки достал скелеты из своего шкафа.

Испугался и спрятал

36-летний Александр* не смог долго скрывать свою причастность к пропаже Госпожи Стеллы. На одном из допросов мужчина ошарашил следователей подробностями.

—Его версия такая: не убивал, но избавлялся от тела. Утверждал, что женщина умерла сама. Якобы ему позвонил шокированный клиент, которому Катя оказывала приватные услуги и сообщил, что она не дышит. Мужчина испугался за свою репутацию и незаконный бизнес по организации интимных услуг, поэтому решил спрятать Екатерину, чтобы никто ее не нашел. Но все эти несколько месяцев она снилась ему во сне, терзала душу и не давала покоя, — делится подробностями уголовного дела наш источник.

Александр, чтобы избавиться от сердечных мук показал оперативникам, где похоронил свою знакомую.

Импровизированная могила располагалась за городом, недалеко от поселка Рыбачьего, в овраге.

― Была зима, холодно и много снега. Мужчина раскопал яму и спрятал тело, но постоянно думал, что весной его смогут найти. Ездил несколько раз на место и проверял. Потом ему пришла идея более тщательнее замести следы, а точнее закатать в бетон. Он купил в строительном магазине несколько мешков с цементом, прихватил с собой бутыли с водой. Вывез труп на автомобиле, углубил яму, развел раствор и забетонировал погибшую. Пришлось приложить не мало усилий, чтобы ломами вытащить останки для экспертизы, ― вспоминает оперативник.

А дальше было необходимо набраться терпения и ждать, когда специалисты смогут определить точную причину смерти молодой женщины.

Без криминала

Еще в процессе расследования мама Екатерины рассказала сыщикам, что у дочери был сахарный диабет. Это заболевание требовало внимательного подхода к своему здоровью, уже много лет девушка делала себе специальные уколы. Возможно, что в тот злополучный день она вовремя не ввела препарат и впала в диабетическую кому.

― Эксперты установили естественную, а не криминальную причину смерти. Уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Мужчину, который спрятал труп, по закону нельзя привлечь к уголовной ответственности. Только если к моральному суду, ― добавил источник в СК региона.

Следователи передали свои материалы в МВД, чтобы привлечь Александра к ответственности за кражу телефона погибшей и за сутенерство. Чем закончилась проверка в полиции пока не известно.

Родственники погибшей, пережившие эту трагедию, не настаивали на наказании для Александра. Мать успокоилась, получив возможность похоронить дочь по-человечески на кладбище. Она считает, что следователи до конца выполнили свою работу и нашли ее ребенка.

*Имя изменено.