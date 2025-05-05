Более 24 тысяч новосибирцев обратились в прокуратуру в первом квартале 2025 года

За первые три месяца 2025 года в органы прокуратуры Новосибирской области поступило более 24,5 тысяч обращений, сообщили в надзорном ведомстве.

Чаще всего жители региона обращались с вопросами исполнения федерального законодательства. С января по март разрешено более 10 тысяч таких обращений. 50% из них связаны с нарушениями трудового, жилищного законодательства, законов об исполнительном производстве и административных правонарушениях, по вопросам охраны прав инвалидов и престарелых, о нарушениях в сферах ЖКХ и обеспечения безопасности дорожного движения.

Почти 2,5 тысячи новосибирцев пожаловались на нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Еще 965 человек — на нарушения при производстве предварительного следствия и дознания.

Значительное внимание уделено встречам с населением.

Отмечается, что по результатам рассмотрения обращений выявлено почти 3,7 тыс. нарушений законов. В целях защиты прав граждан принято более 2,9 тыс. актов прокурорского реагирования.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура Новосибирской области помогла предпринимателю вернуть 430 тысяч по контрактам. Главе Татарского муниципального округа внесено представление.