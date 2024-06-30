Новосибирцы съели 131 кг баклавы в честь Дня города

Сегодня, 30 июня, в Новосибирске проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

В Центральном парке всем желающим гостям раздали 131 кг баклавы. Спонсором такой щедрости, как сообщает издание Сиб.фм, стал турецкий предприниматель Исмаил Йашара.

Люди с удовольствием попробовали восточные сладости. Особенно угощение понравилось детям.

Днем в Центральном парке началась концертная программа. На сцену вышли разные творческие коллективы. Планируется, что завершит праздник популярная певица из 90-х Ирина Салтыкова. После ее выступления новосибирцы смогут насладится грандиозным файер-шоу.

Ранее редакция рассказывала, что троим новосибирцам было присвоено звание Почетных жителей города. А губернатор Андрей Травников вручил бывшему мэру почетную грамоту.