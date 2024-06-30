На жилмассиве «Плющихинский» в Новосибирске украли асфальт

Ночью на 29 июня местные жители стали свидетелями, как неизвестные срезали слой асфальта на участке дороги, который ведет к новым домам на Плющихинском микрорайоне.
― По такой жаре окна у многих открыты и заснуть от грохота было просто невозможно. Почему эти работы решили провести ночью – непонятно, ― написали люди в социальных сетях.
Утром выяснилось, что слой асфальта был украден. Стоит отметить, что эта дорога была построена компанией «Дискус», она также находится на ее обслуживании.
― «Дискус» готов передать построенную дорогу мэрии за деньги, однако, платить их никто не торопится, может быть хотят забрать даром, иначе как объяснить ночные работы, ― написали местные жители.
Владелец компании Алексей Джулай рассказал, что в рамках застройки микрорайонов «Плющихинский» и «Просторный» компания была вынуждена обустраивать дорожную инфраструктуру в связи с тем, что муниципальной программы для этих целей реализовано не было.
По факту нанесения урона дорожному полотну, юристы ГК подали заявление в полицию. Джулай сообщил, что уже на следующий день дорожные рабочие ГК «Дискус» и подрядчики компании приступили к восстановлению асфальта.
Источник фото: группа в ВКонтакте «МЖК Восточный, Плющихинский».
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