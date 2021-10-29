Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Транспортной картой «Тройка» житель Новосибирска сможет оплатить проезд в общественном транспорте Москвы, а москвич без проблем воспользуется ей в транспорте Новосибирска. По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, губернатор Андрей Травников и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подписали соглашение о совместной работе по реализации единой системы транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области и города Москвы.

Речь идет, в том числе, об использовании транспортной карты «Тройка» в качестве билетного носителя для двух субъектов РФ, то есть – универсальной пополняемой карты для оплаты проезда в общественном транспорте и в Новосибирской области, и в Москве.

— Работа в рамках соглашения позволит предоставить нашим пассажирам расширенный функционал билетного меню. Единая билетная система Новосибирской области и Москвы упростит процесс проезда в общественном транспорте, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

По словам Максима Ликсутова, проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны.

В региональном правительстве уточнили, что в ноябре начнется тестирование системы, в ходе которого автобусы пилотного маршрута будут оснащены терминалами, принимающими карты «Тройка» наряду с банковскими картами.

Пилотное испытание карты «Тройка» продолжится в течение трех месяцев – по результату будут приняты решения по возможному масштабированию в рамках всего региона.