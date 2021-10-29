Общаясь с женщинами-предпринимателями, часто слышу: «мечтаю о большем», «хочется другого», «недовольна тем, что есть».

На мой вопрос: «Считаете ли вы, что способны на большее?», — отвечают: «В глубине души уверена, что да, но часто не решаюсь сделать нужный шаг, что-то останавливает».

Накапливается недовольство, возникает зависть, агрессия.

Казалось бы, прояви, покажи! Одна из причин нереализованности, о которой слышу, — незнание того, как себя проявить. Нет понимания, что мы являемся тем, что мы в состоянии проявить. Незнание себя (кто я? что я? куда я?..) — и человек ничего не показывает. У каждого в потенциале есть многое: способности, таланты, умения, сила и особенности характера. Но всего этого не видно ни в жизни, ни в общении, ни в действиях.

Рост уверенности напрямую связан с проявлением себя. Когда появляется уверенность, уходит чувство неполноценности и ущербности. Через проявленность мы создаем свою жизнь, карьеру, проекты, бизнес, семью, отношения… Наше знание о себе постепенно расширяется, ведь мы развиваемся всю жизнь.

Проявленность — это всегда действия, движение вперед, к большему уровню относительно того, где находимся.

Важно не останавливаться в проявлении себя, не задавать себе рамок, стремиться узнавать. Что еще я могу сделать? На что большее я способен? Что еще может быть мне интересно?

Часто на коуч-сессиях слышу — «не хватает разнообразия». А вы пробовали привнести разнообразие через проявление себя в других сферах жизни? Примерить новые роли? Научиться чему-то новому или что-то новое создать? Сделать один бизнес, начать другой? Сделать то, чего раньше не делали?

Как коуч я знаю: когда у моих клиентов появляется внутренняя свобода проявить себя по-другому, у них кардинально меняется внутреннее состояние и эмоции. Они начинают достигать результатов другого уровня и по-другому использовать возможности для себя и бизнеса. И эта свобода возможна, когда они освобождаются от убеждений и ограничений, неэффективных стратегий мышления и действий.

Личностная проявленность — в зоне ответственности каждого человека.

Когда возникает понимание, что жизнь стоит того, чтобы ее жить, создавать бизнесы и проекты, нести пользу миру, реализовывать себя, получать радость, удовольствие, то люди начинают хотеть изменений и готовы к ним.