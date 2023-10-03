Новосибирцы смогут полюбоваться картинами Сурикова до 15 октября

В Художественном музее Новосибирска продолжается показ выставки работ Василия Сурикова, посвященной 175-летию великого мастера. Увидеть экспозицию можно до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Можно ознакомится с фотоинсталляцией, отображающей основные вехи биографии художника, и его знаменитыми картинами.

Центром экспозиции стало масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком» из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Его размер почти 3 на 6 метров, а вес более 200 килограммов. Картина впервые за 84 года покинула Русский музей.

– В своих монументальных по форме картинах Суриков создал новаторский тип композиции, в которой движение людской массы, охваченной сложной гаммой переживаний, выражает глубокий внутренний смысл события, – говорится в сообщении.

Василий Иванович Суриков (1848 — 1916) — русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

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