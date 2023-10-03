Стал известен график выплат пособий и пенсий за октябрь в Новосибирске

В октябре 2023 года все пособия в Новосибирской области выплатят согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирское отделение СФР.

Дети до 17 лет; беременные женщины; неработающие родители с детьми до 1,5 лет; дети-чернобыльцы; дети солдат срочников, участников СВО; родители, у которых появился первый ребенок, который не достиг еще 3 лет получат выплаты 3 октября на карту «МИР». Однако в почтовых отделениях можно будет получить эти выплаты с 3 по 25 октября.

Деньги за материнского капитала на второго ребенка до 3 лет придут 5 октября.

Пособия от соцзащиты на детей от 3 до 7 лет должны прийти до 25 октября.

Работающие родители получают выплаты по уходу за детьми до 8 октября, но поскольку это будет выходной день. Деньги поступят на счета 6 октября.

Пенсии по графику — 11 октября. Второй поток — досрочно, 20 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские семьи досрочно получат детские пособия.