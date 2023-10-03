Токарям на предприятиях Сибири готовы платить более 100 тыс рублей

Машиностроительные предприятия Сибирского федерального округа с начала года открыли более 6 тысяч вакансий. Об этом сообщает hh.ru, сайт по поиску работы и сотрудников. Наиболее активно искали специалистов работодатели из Новосибирской области (1,5 тыс. вакансий) и Омской области (1,1 тыс. вакансий).

Самые востребованные специалисты в отрасли машиностроения на сегодняшний день – токари. Для них открывается больше всего вакансий — 12,2% от всего объема предложений о работе от машиностроительных компаний. На втором месте слесари и сантехники — 7,9% вакансий. Замыкают тройку — разнорабочие. Для них открыто 6,6% вакансий. Далее идут сварщики, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, операторы станков с ЧПУ и др.

Отмечается, что максимальный «потолок» в рыночном диапазоне предлагаемых зарплат в вакансиях от машиностроительных предприятий зафиксирован в Иркутской области (57 471-141 379 рублей), а наибольшие стартовые зарплаты — в Томской области (75 356-137 931 рублей) и Омской области (61 882-137 931 рублей).

— Самые востребованные в стране профессионалы в данном направлении также и самые высокооплачиваемые. Так, топ самых «дорогих» специалистов возглавили токари – в среднем, российские работодатели готовы им платить 121 350 рублей, — уточнили в агентстве.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске врачу-ортодонту предлагают зарплату в 1,5 млн рублей.