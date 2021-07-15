Новосибирцы смогут привиться китайской вакциной от коронавируса

Антикоронавирусная вакцина из Китая поступит в Новосибирск в конце этой недели. Вакцинация добровольцев будет проходить с 20 по 23 июля. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на участницу испытаний препарата Ad5-nCoV Елену.

Вакцина уже прошла два этапа испытаний у себя на родине. В декабре 2020 года Минздрав РФ выдал разрешение на проведение в России третьего международного этапа клинического исследования, участие в котором принимают добровольцы из России.

По промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний вакцины, у 92,5% российских добровольцев выработался высокий уровень антител после прививки. Предварительно установлено, что препарат дает защиту от коронавируса на 6-8 месяцев. Серьезных побочных реакций и осложнений не выявлено.

Как отметила участница испытаний, после прививки новосибирцам выдадут сертификат о вакцинации на иностранном языке, что может помочь в выездах за границу.

Торговое название вакцины Ad5-nCOV — Конвидеция (Convidicea). В ней используется платформа аденовирусного вектора человека Ad5, несущего S-белок коронавируса. Аденовирус выступает «средством доставки», а S-белок является антигеном, на который организм вырабатываетиммунный ответ.