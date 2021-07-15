«Сибантрацит» наращивает поставки в Индию и Европу

В первом полугодии 2021 года объем добычи Группы «Сибантрацит» составил 10 млн 458 тыс. тонн, из них антрацит UHG — 6 млн 344 тыс. тонн, металлургический уголь марки Т — 4 млн 114 тыс. тонн. Продажи в первом полугодии 2021 года составили 10 млн 960 тыс. тонн продукции, сообщила пресс-служба «Сибантрацита».

В первом полугодии компания значительно увеличила объем поставок в Индию (+140%), которая планирует нарастить производство стали и испытывает острую потребность в металлургическом угле.

— Серьезный рост продаж на перспективном рынке Индии связан с успешным продвижением относительно новых марок PCI, которые успешно себя зарекомендовали за последний год и стали высоко востребованными у потребителей, — уточнили в компании.

Также, по сравнению с первым полугодием прошлого года, существенно увеличились поставки в Европу, в частности, в Турцию (+93%). Отгрузки выросли за счет расширения поставок на металлургические и цементные заводы.