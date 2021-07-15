В Минтруде РФ уточнили порядок получения выплат на детей школьного возраста

Об этом рассказали в Минтруде РФ, передают «Известия».

— Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «МИР», — ответили в министерстве на вопрос о способе получения выплаты.

В ведомстве отметили, что выплаты положены детям, которым шесть лет исполняется до 1 сентября 2021 года, и тем, кому 18 лет исполняется не раньше даты выхода указа, то есть выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

При этом пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе.

— Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу — семья получит деньги. Если, например, 17-летний подросток уже окончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка, — разъяснили в Минтруде РФ.

Ранее в среду глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что перечисление средств в рамках единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа.

Он уточнил, что родители могут направлять свои заявления с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.