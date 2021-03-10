Новосибирцы смогут раньше выйти на пенсию

Постановление о расширении возможности выхода на пенсию ряда профессий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новосибирские учителя, врачи, летчики, пожарные, спасатели и ряд других категорий работников смогут ей воспользоваться. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба правительства России.

― Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации, ― говорится в сообщении.

Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Инициатива также актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Указано всего более 30 категорий россиян, которые могут её получить. В них входят водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжёлых работах текстильной промышленности.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2012 года № 665.

Напомним, что, согласно пенсионной реформе, в 2021 году женщины будут уходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины ― с 61,5 года. К 2028 году пенсионный возраст женщин будет составлять 60 лет, для мужчин ― 65 лет. Кроме возраста, гражданин должен иметь минимум 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионный балл. Отметим, пенсионные баллы начисляются ежегодно, а их количество напрямую зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов.