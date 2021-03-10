В 2020 году на каждые 10 тыс. действующих ИП в России пришлось 4 случая банкротств

Во втором полугодии 2020 года число завершенных банкротств индивидуальных предпринимателей в РФ выросло на 15%. Количество банкротных исков к ИП увеличилось на 10%. Как самая рискованная форма ведения бизнеса ИП идут по пути массового закрытия. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа собственных данных и открытых данных Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Судебного департамента Верховного суда РФ.

Эксперты отмечают, что в июле-декабре 2020-го арбитражные суды РФ вынесли 742 решений о банкротстве индивидуальных предпринимателей против 645 в январе-июне, в январе текущего опубликовано уже 93 решения, что выше прошлогодних январских показателей на 25% и в 1,5 раза превышает данные января 2019-го.

— С момента подачи заявления о банкротстве до полного завершения процедуры банкротства проходит 1,5-2 года, поэтому текущая ситуация сформирована по второй половине 2018-го — первой половины 2019-го, — констатитрует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Но мы уже сейчас ощущаем влияние на индивидуальных предпринимателей последствий 2020 года, которые отвечают по долгам всем своим личным имуществом, от телевизоров и автомобилей до квартир (кроме единственного жилья).

Он подчеркнул, что по итогам 12 месяцев прошлого года на каждые 10 тыс. действующих индивидуальных предпринимателей в РФ пришлось 4 случая банкротств. Годом ранее этот показатель был на том же уровне. Но ситуация меняется – количество заявлений о банкротстве кредиторов к ИП растёт.

— В первом полугодии 2020 года в судебной системе РФ на рассмотрении находилось 6707 дел о банкротстве ИП, за тот же период 2019-го — 5999, то есть произошёл ощутимый прирост на 12%, при том что на протяжении этого периода три из шести месяцев действовал мораторий на банкротство определенных направлений деятельности, — поясняет эксперт. — Сказались и ограничения на работу арбитражных судов, таким образом, реальная ситуация более удручающая, прирост дел о банкротстве в арбитражных судах может вырасти в 2-3 раза в ближайшие месяцы.

За 12 месяцев 2020 года статус ИП утратили 948 тыс. предпринимателей, что составляет 27% от общего числа зарегистрированных ИП в ЕГРИП, в 2019 году доля прекративших деятельность не превышала 17%. В январе 2021-го из ЕГРИП исключено 182 тыс. предпринимателей, что составляет 19% от общего числа исключенных за весь 2020 год.