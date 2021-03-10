Новосибирская область рассчитается за ДК «Энергия» в течение двух лет

— Переговоры о выкупе ДК «Энергия» с собственником проведены, деньги в бюджете поставлены, за два года здание будет выкуплено, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

По ее словам, частник «повел себя достойно» — передал неразрушенное здание.

— Это выгодно для государства. Мы получили дворец культуры за не очень большие деньги. Оно в хорошем состоянии, с хорошим залом. Если бы мы строили такое здание, то получилось бы в четыре раза дороже, — добавила министр.

В пресс-службе министерства уточнили, что область планирует выкупить все здание площадью 3752,2 кв. м, включая цокольные помещения. За объект из бюджета будут выплачены 120,47 млн рублей. В 2021 году на эти цели заложены 60,2 млн рублей, оставшуюся часть планируется прописать в бюджете 2022 года.

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева считает, что цена, озвученная Минкультом, вполне адекватна, с учетом «возраста» здания.

— Его можно было бы сделать памятником истории, возможно. Хорошо, что его выкупит область — есть шанс, что оно в этом случае сохранится. Иначе бы выкупили застройщики и снесли, построив на его месте еще один жилой комплекс. Все же городская среда должна быть разнообразной и интересной, а это здание, безусловно, симпатичное, — рассуждает Ермолаева. — Наверное, оно может быть более активным центром притяжения для всяких творческих кружков и т.п., там очень интересный зал в сталинском стиле.

Ранее Ярославцева сообщала, что Министерство культуры намерено обеспечить в ближайшее время новым помещением Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ). Речь шла о ДК «Энергия» часть которого ведомство арендовало. После расширения, по словам министра, число студентов в вузе увеличится с 261 до 300. Кроме того, будут введены новые специальности: «режиссер театра кукол», «режиссер музыкального театра», «продюсер исполнительских искусств». При этом полный переезд НГТИ в здание ДК «Энергия» не планируется.

— Сейчас мы занимаемся лицензированием в нашем театральном институте трех новых специальностей: продюссерство, музыкальная и кукольная режиссура — ранее у нас был только артист театра и кино с музыкальным и кукольным отделением, а также ассистентура-стажировка. По первым двум уже идет утверждение учебных планов. По третьему надеемся получить разрешение в этом году, — говорит Ярославцева.

Кроме того, Минкульт продолжает работу по свето- и звукооператорам.