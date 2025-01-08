Новосибирцы смогут рассчитывать на двойное повышение пенсии в феврале

С 2025 года федеральные власти внедрили новый метод расчета пенсий: теперь их индексация осуществляется с учетом уровня инфляции за предыдущий год. Однако, если инфляция в текущем году превышает ожидаемые показатели, предусмотрена дополнительная корректировка выплат.

Такой подход был применен в январе 2025 года, когда пенсионеры, включая жителей Сибирского федерального округа, получили пенсии, увеличенные на 7,3%, что соответствовало уровню инфляции за 2024 год.

Однако в начале 2025 года инфляция резко возросла, достигнув 9,6–9,8%, что превысило прогнозы. Это стало основанием для проведения второй индексации.

По информации Минтруда, дополнительное повышение пенсий запланировано на февраль. Это необходимо для приведения выплат в соответствие с реальным уровнем инфляции. Предварительные расчеты показывают, что прибавка составит примерно 500 рублей.

Для пожилых людей такие меры служат важной поддержкой доходов в условиях роста цен. Вторая индексация будет произведена сразу после утверждения окончательных данных Росстатом, которые ожидаются к середине января.

В 2026 году в России запланировано два повышения пенсий: на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. В 2027 году также предусмотрены две индексации: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин в интервью РИА Новости.

Ранее редакция сообщала, что страховые пенсии проиндексированы у 727,5 тысяч новосибирских пенсионеров.