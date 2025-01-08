Военный специалист из Новосибирска высказался о возможности всеобщей мобилизации

В сети распространяются слухи о возможном введении всеобщей мобилизации в России уже в январе. Военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм поделился своим мнением относительно обоснованности этих разговоров.

Поводом для таких предположений стало заявление министра госбезопасности ДНР Андрея Пенчука, который допустил подобный сценарий.

Чугай считает, что основания для тревоги отсутствуют, так как текущие задачи специальной военной операции успешно решаются за счет контрактников. По его словам, необходимости в масштабной мобилизации нет.

Эксперт также отметил, что Россия постепенно приближается к завершению спецоперации, что делает подобные слухи еще менее актуальными.

Ранее редакция сообщала, что многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске.