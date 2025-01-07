Новосибирским школьникам подняли минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в подведомственные вузы в 2025/26 учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По русскому языку, математике, литературе и географии нужно будет набрать по 40 баллов, по физике, биологии и химии — по 39 баллов, по истории — 36 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 45 баллов.

Таким образом, баллы изменились по математике и истории. На 2024/2025 учебный год по ним достаточно было набрать 39 и 35 баллов соответственно.

По данным Минобразования Новосибирской области, в 2024 году ЕГЭ в регионе сдавали 14 127 человек, в том числе 13 038 выпускников нынешнего года. В Новосибирске 100 баллов набрал 141 выпускник, из них пять выпускников прошлых лет (в 2023 году — 93 выпускника). Девять человек показали максимальный результат по двум предметам.

В 2024 году в Новосибирской области школу окончили 19455 выпускников 9-х классов (в 2023 году — 18293) и 9161 выпускник 11-х классов (в 2023 году — 8977).

в 2022 году Минобрнауки объявил о планах отказаться от Болонской системы, подразумевающей разделение уровней высшего образования на базовое и магистратуру. В 2025 году в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо него будут высшее и специализированное высшее образование.

Сейчас реализуется указ президента России о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). С 1 сентября 2026 года российские университеты будут переведены на новую систему.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме обсуждают законопроект, запрещающий ученикам колледжей поступать в вуз без ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали в средне-специальном учебном заведении. Отмена «обхода ЕГЭ» охладит интерес школьников Новосибирска к колледжам.