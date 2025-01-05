Страховые пенсии проиндексированы у 727,5 тысяч новосибирских пенсионеров

С января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 23,7 тыс. рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

В ведомстве рассказали, что индексация на 7,3% затронула 727,5 тыс. пенсионеров региона, в том числе 586,5 тыс. неработающих пенсионеров. Их средний размер их пенсии вырос в результате индексации на 1,8 тыс. рублей и составил 24,5 тыс. рублей.

— Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров региона, — прокомментировали в СФР.

Средний размер пенсии по старости у работающих пенсионеров вырос на 1,6 тыс. рублей. После увольнения они получат дополнительное повышение пенсии: она будет пересчитана с учетом всех индексаций в период трудовой деятельности.

Вместе со страховой пенсией по старости также повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Стоит отметить, что с января также на 7,3% увеличены стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (с 133,05 рублей до 142,76 рублей) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 8 134,88 рублей до 8 728,73 рублей).

Напомним, минимальные пенсии в регионах зависит от прожиточного минимума. Каждый регион устанавливает его отдельно для пенсионеров, детей и трудоспособных жителей. Если пенсия человека меньше прожиточного минимума, регион ему доплатит. Прожиточный минимум для пенсионеров в Новосибирской области составляет 14 945 рублей.

Ранее редакция сообщала, что до 412 тысяч пенсионных накоплений разом смогут получить новосибирцы в 2025 году.