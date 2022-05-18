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В Новосибирске появятся еще пять новых комплексно развитых территорий

  • 18/05/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Три из них — в рамках пилотного проекта по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В настоящее время, по итогам пока еще неофициальных переговоров с Фондом содействия реформированию ЖКХ, мэрии Новосибирска и правительству Новосибирской области обещано федеральное финансирование на расселение трех территорий, занятых ветхим и аварийным жильем. Об этом со ссылкой на председателя правления фонда Константина Цицина сообщил «строительный» вице-мэр Алексей Кондратьев.

Сегодня финансово не обеспечены площадки, признанные аварийными после 1 января 2017 года, и сейчас есть предложение от федерального Фонда реформирования ЖКХ, говорит Кондратьев. Мы готовим три площадки, которые сегодня не обеспечены финансированием, но с домами, признанными аварийными, по которым будем запрашивать софинансирование из федерального бюджета. Производим расчеты: сколько домов должны быть скомпенсированы застройщику, чтобы эти объекты были проданы. Цицин обозначил, что будет предоставлена возможность финансирования объектов, признанными аварийными после 1 января 2017 года.

Конкретные адреса будущих пилотных площадок пока не сообщаются.

Помимо указанных трех, в градостроительных планах появляются еще две новые площадки, которые уже будут расселять инвесторы в рамках программы комплексного развития территорий.

Вышел областной закон, в соответствии с которым, если на территории находится многоквартирный дом и частный сектор, централизованно не обеспеченный сетями, мы можем принимать решение по КРТ, поясняет вице-мэр. Поэтому сейчас, помимо старых решений, у нас две площадки уже в работе.

Первая площадка будет расселена по инициативе собственника в Калининском районе. В настоящее время уже готовится расселение 16 домов. Запланировано развитие территории площадью 28 га, где сегодня стоят частные дома. Согласно планам, застройщик должен обеспечить выкуп территории, на которой будут строиться школа и детсад, и передать городу безвозмездно участок под школу на 1,1 тысячи мест и под большой детсад.

По следующей площадке инициативу проявила компания «Брусника» в Октябрьском районе, сообщает Кондратьев. Это улица Кирова, большая территория в 22 га. Здесь также планируется расселение частных жилых домов и формирование земельных участков под строительство двух детсадов на 440 мест и школы на 1,1 тысячи мест.

По информации мэрии Новосибирска, на предстоящей майской сессии горсовета депутатам предстоит рассмотреть проект решения по увеличению количества территорий расселяемого частного сектора, что позволит в целом построить 15 млн кв. м жилья. В настоящее время более 400 объектов жилого фонда признаны аварийными. На сегодня не охвачены финансированием 294 объекта. Из них 165 при дополнительном финансировании будут осваиваться в рамках КРТ на общую сумму 4,5 млрд.

 

Ранее редакция сообщала, что в региональном парламенте принимается закон, упрощающий снос частного сектора на территории населенных пунктов. 

Фото pixabay — stux

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : расселение новостройки недвижимость бизнес


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