Новосибирцы снизили кадастровую стоимость своей недвижимости на 40%

В 2019 году в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости поступило 672 заявления в отношении 990 объектов недвижимости, что на 17% больше по сравнению с 2018 годом, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области. Отмечается, что к рассмотрению принято 482 заявления.

— Основные причины отказов в принятии заявлений к рассмотрению – отсутствие необходимых документов или истечение срока подачи заявления, установленного законодательством об оценочной деятельности, — уточнили в Росреестре. — Проведено 30 заседаний комиссии, подавляющее большинство заявлений рассмотрено по основанию установления рыночной стоимости объектов недвижимости на дату определения их кадастровой стоимости.

В пресс-службе подчеркнули, что доля решений, принятых в пользу заявителей, составила 85,9% (за 2018 год – 83,9%).

Основная причина отклонения заявлений – несоответствие отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости законодательству об оценочной деятельности и федеральным стандартам оценки.

Суммарная величина кадастровой стоимости всех объектов недвижимости после оспаривания в комиссии снизилась на 13,6 млрд. рублей или на 40,3 % (за 2018 год – на 12,5 млрд. руб. или 35,5%).

Фото редакции