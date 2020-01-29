Очередная попытка найти подрядчика на строительство ЛДС в Новосибирске

Министерство строительства Новосибирской области третий раз объявило конкурс по выбору подрядчика на строительство «Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Стартовая цена — 3,51 млрд рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области. Итоги планируется подвести 13 февраля.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку, провести освещение, канализацию и вентиляцию, а также установить систему для заливки льда.

Напомним, первый конкурс на работы по второму этапу строительства ЛДС был объявлен осенью 2019 года. Он не состоялся из-за отсутствия заявок. В декабре 2019 года повторный аукцион был признан несостоявшимся, а единственная заявка от ООО «ЭлинАльфа» признана несоответствующей требованиям. Компания является подрядчиком первого этапа строительства новой ледовой арены.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области