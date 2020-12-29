ИЯФ СО РАН рассчитывает на новые здания для экспериментального производства

— Очень большая жесткость сроков по проекту «СКИФ» и еще ряду важных проектов для государства, которые реализует ИЯФ СО РАН, диктуют жесткую необходимость повышения производительности нашего производства, — заявил на пресс-конференции генеральный директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев. — У нас нет возможности передать технологии на другие предприятия, даже оснащенные самыми современными станками, так как уровень понимания их использования и изготовления необходимого оборудования должен быть у большого круга лиц: рабочих, технологов, инженеров и физиков, которые должны работать в едином коллективе и понимать, как получить уникальный результат. Для передачи технологий нужны годы, а их у нас сейчас нет.

— Перед нашим учредителем стоит задача об обеспечении увеличения мощностей и производительности. На первом этапе это закупка дополнительных станков. На втором — более глубокая модернизация производства, связанная с его реконструкцией, ремонтом и строительством новых зданий. Кроме того, необходимо вкладываться в цифровизацию, так как это очень поможет поднять производительность, — перечисляет Павел Логачев. — Напомню, что с начала 90-х годов государство в наше производство не вкладывалось. Все его развитие и содержание шло за счет внебюджетных источников. Пришло время. Считаю, что мы показали, что умеем плавать — можно и водичку налить в бассейн.

Он уточнил, что для выполнения поставленных задач в установленные сроки на экспериментальном производстве института должно увеличиться количество станков, а их загрузка — вырасти до 2-3 смен.

В середине декабря на пресс-конференции он сообщал, что ИЯФ СО РАН планирует производить всю инжекционную часть линейного ускорителя и синхротрона, довольно много оборудования для накопителя, часть магнитов вакуумных систем. По договору институт должен сам произвести до 45% оборудования. Закупаться будет то, что уже существует на рынке в хорошем качестве: вакуумное оборудование, электроника, системы диагностики пучка.

Экспериментальное производство (ЭП) Института ядерной физики СО РАН — крупнейшее в структуре РАН. Основная задача ЭП — производство уникального научно-технического оборудования для ИЯФ и других научных центров, находящихся как в России, так и за границей. ЭП объединяет около 100 технологических отделений, специализированных цехов и участков, размещенных на трех производственных площадках, общей площадью около 60 000 кв. м. В штате ЭП работают около 700 человек: 500 рабочих и 200 ИТР, говорится на сайте института. Всего в составе ЭП порядка 400 единиц крупного технологического оборудования, из них около 40 единиц современного оборудования моложе 15 лет (включая 25 обрабатывающих центров с ЧПУ).

Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН