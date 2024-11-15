Руководителя энергокомпании под Новосибирском оштрафовали за медлительность

Руководитель подразделения энергокомпании оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя Новосибирской области.

— В начале августа 2024 года в филиал энергокомпании поступило обращение гражданина по вопросу установки опор электросетей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В своём обращении заявитель просил руководителя организации предоставить информацию о дате и времени личной встречи.

К сожалению, руководитель не только не предоставил ответ по существу обращения, но и проигнорировал просьбу о возможности личной встречи.

В связи с обнаруженными нарушениями законодательства руководителю филиала энергетической компании было направлено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении.

Мировой судья поддержал точку зрения прокуратуры и назначил должностному лицу административное взыскание в размере 5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что главврачу ЦРБ Новосибирской области выписали штраф за медленный ответ пациенту. Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.