Руководителя энергокомпании под Новосибирском оштрафовали за медлительность

Руководитель подразделения энергокомпании оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя Новосибирской области.
— В начале августа 2024 года в филиал энергокомпании поступило обращение гражданина по вопросу установки опор электросетей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В своём обращении заявитель просил руководителя организации предоставить информацию о дате и времени личной встречи.
К сожалению, руководитель не только не предоставил ответ по существу обращения, но и проигнорировал просьбу о возможности личной встречи.
В связи с обнаруженными нарушениями законодательства руководителю филиала энергетической компании было направлено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении.
Мировой судья поддержал точку зрения прокуратуры и назначил должностному лицу административное взыскание в размере 5 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что главврачу ЦРБ Новосибирской области выписали штраф за медленный ответ пациенту. Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.
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