Жительница Новосибирска выбила компенсацию от провайдера за медленный YouTube

В Новосибирске женщина добилась от провайдера компенсации за медленную скорость видеохостинга YouTube.

Как рассказывает сама Зульфия Рамазанова, услугами «Сибирских сетей» она пользуется с момента их появления в доме. По ее словам, провайдер и раньше не был суперскоростным, но так как особой конкуренции у него в многоквартирном доме нет, приходилось оставаться с ним.

В августе 2024 года Зульфия столкнулась с неприятной проблемой — видеохостинг YouTube не мог загрузить ни один ролик.

— Звонила три раза. Первый раз со скандалом. Сначала заявляли, что проблем нет. Качество соединения идеальное. Во время второго звонка мне уже пояснили — есть проблемы с YouTube, но сделать они с этим ничего не могут. На третий звонок стала требовать сделать что-то с тарифом, раз мне не могут в полном объеме оказать услугу. Пригрозила, что уйду к другому провайдеру, — рассказала Сибкрай.ru женщина.

Собеседница отметила, что в оборудовании «Сибирских сетей» вшита ссылка на YouTube, которым пользоваться сейчас практически невозможно. Поэтому она считает — услуга оказана не в полной мере.

Заявление о переходе к другому провайдеру дало результаты. Сотрудник «Сетей» перезвонил и предложил скидку за предоставленное неудобство.

— Зачислили 100 рублей на счет. Но оператор предупредил, что даже если уйду к другому провайдеру, то все равно с YouTube будут проблемы, — поясняет Зульфия.

В одном из постов на свой публичной странице провайдер объясняет причину низкой скорости видеохостинга «вынужденным шагом властей».

— К сожалению, мы со своей стороны никак не можем повлиять на скорость загрузки видео. Депутат (Хинштейн, прим. ред.) назвал сбои «вынужденным шагом» властей, который направлен «против администрации иностранного ресурса», нарушающего российское законодательство, — говорится в сообщении «Сибирских сетей».

Действительно, в конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость YouTube будет ограничена до 40 %, а потом до 70 %. По его словам, основной объем контента, который смотрят в нашей стране, хранится на серверах Google в России, но после начала СВО компания перестала обслуживать и менять необходимую технику, отключив часть своих серверов. Якобы оборудование стало деградировать.

Однако в Google пояснили, что сбои не являются результатом каких-либо технических проблем с их стороны. Программисты же обнаружили ошибки в кодах, что указывает на вмешательство в процесс передачи интернет-пакетов извне.

Проблемы с загрузкой на YouTube российские пользователи заметили неделю назад.

Стоит отметить, каналы на популярном видеохостинге есть у новосибирских органов власти и госорганизаций. Согласно опросу, проведенному BFM-Новосибирск, они продолжают вести свои трансляции на YouTube.

— В настоящее время мэрией Новосибирска при размещении видеороликов и при проведении прямых трансляций используются ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, YouTube ( 3,47 подписчиков). При проведении прямых трансляций используются ВКонтакте и YouTube, — рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

Горсовет закрыл свой YouTube-канал два года назад, и перешел на Rutube. Сейчас там 15 подписчиков.

— Свой канал на американском видеохостинге мы закрыли давно, когда только началась вся эта история с Google, с YouTube, — пояснили в Горсовете.

В Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна c Rutube пока не работают. У YouTube-канала института 14,9 тысячи подписчиков.

Из всех опрошенных журналистами организаций переносом архивов со своего YouTube-канала на российскую видеоплатформу занимается только Новосибирская государственная областная научная библиотека.

— Сейчас библиотека развивает свой канал и на YouTube, и на Rutube. Параллельно ведется работа по переносу архивов на российскую видеоплатформу, — объяснили в НГОНБ.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Незарегистрированным каналам законом будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца. На данный момент РКН регулирует 15 платформ, в число которых входит YouTube.