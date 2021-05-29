Новосибирцы стали активнее брать подработку

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru оценила, как изменилась востребованность подработки во втором квартале этого года в России и Новосибирской области. Данные экспертов говорят о том, что в целом по стране интерес к подработке подрос — индекс ее востребованности составил — -0,19, при этом в Новосибирской области индекс востребованности подработки еще выше — -0,28.

— Данный показатель оценивает ожидания соискателей на текущий момент: чем выше индекс, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот — чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка, — отмечают эксперты компании.

Среди сибирских регионов самая низкая потребность в подработке отмечена в Красноярском крае, а наиболее высокая — в Омской области.

— Анализ по профобластям показал, что о дополнительной работе сейчас в первую очередь думают представители научно-образовательной сферы, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы, а меньше всего — сотрудники банковской сферы, некоммерческих организаций и специалисты продаж, — уточняют в компании.

По данным службы исследований hh.ru, в настоящий момент подработка есть у 20% опрошенных жителей Новосибирской области, при этом половина респондентов (52%) заявили, что когда-либо имели опыт подработки помимо постоянной работы.

По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (февраль 2021 г.) в регионе составила 40694,3 рублей. В апреле годовая инфляция в области составила 4,9%.