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Новосибирцы стали чаще интересоваться книгами по психологии и саморазвитию

  • 06/05/2022, 10:16
новости бизнеса
В Новосибирской области спрос на электронные книги по психологии и саморазвитию за последние три месяца вырос в 3 раза.

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов компании – пользователей сервиса «МегаФон Книги».

При этом новосибирские читательницы стали больше погружаться в семейную и детскую психологию – на эту тему приходится почти 60% от всей скачанной нон-фикшн литературы. В топе самых популярных произведений сразу три книги российского семейного психолога Людмилы Петрановской: «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», «Если с ребенком трудно», «Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы». Также секреты идеальных мам многие жительницы области находят в произведениях «Братья и сестры. Как помочь вашим детях жить дружно» автора Адель Фабер и «Воспитание детей без криков, угроз, наказаний и истерик» Александра Мусихина.

Судя по литературным предпочтениям, новосибирские мужчины значительно меньше вовлечены в выстраивание гармоничных семейных отношений. Они в три раза реже интересуются книгами о воспитании детей и советами психологов для супружеских пар. Почти 50% от всех прочитанных новосибирцами электронных книг в категории нон-фикшн посвящены личной эффективности и саморазвитию. Мужчины обращаются к психологической литературе, чтобы обрести уверенность в себе, найти смысл жизни и новые источники заработка. Самыми востребованными книгами у них стали: «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Подсознание может все» Джона Кехо, «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и бестселлер Джены Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

В вопросах психологии жительницы Новосибирской области больше доверяют российским авторам – на них приходится 60% скачанных книг, а мужчины наоборот, в 59% случаев выбирают в качестве авторитетов зарубежных коучей. Чаще всего литературой по саморазвитию интересуются читатели в возрасте от 30 до 40 лет.

Фото: Unsplash

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Мегафон


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