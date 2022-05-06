Власти Великобритании заморозили активы горно-металлургической компании Evraz

Великобритания ввела санкции против металлургической компании Evraz, говорится на сайте британского МИДа, что предполагает заморозку ее активов в стране, передает ТАСС.

— Металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России, — пояснили в ведомстве. — Evraz производит 28% всех железнодорожных колес в России и 97% рельсов. Это имеет жизненно важное значение, так как Россия использует железную дорогу для того, чтобы доставлять военные грузы и войска на линию фронта на Украине.

Британский МИД указал, что санкции в отношении Evraz означают запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с компанией.

Всего с начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Как уточняет МИД, под санкциями оказались порядка 20 российских банков с общим объемом активов 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственники, совокупный размер активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).