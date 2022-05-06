Рекламодателям

Рынок продаж в новой нормальности

  • 06/05/2022, 10:05
новости Новосибирска
Как строить бизнес в условиях неопределенности?

В Новосибирске прошла V ежегодная конференция по управлению бизнесом КУБ-2022 «Продажи на 360°: как работать в новой нормальности». Организатор конференции — франчайзинговая сеть «ИнфоСофт», которая уже 25 лет занимается автоматизацией бизнеса.

новости Новосибирска

Участники конференции искали ответ на самый важный вопрос: как строить бизнес в условиях неопределенности? Ситуация на рынках развивается крайне динамично, нынешний кризис имеет существенные отличия от предыдущих — часть внешних рынков закрывается. В этих условиях важно не растерять имеющийся человеческий капитал и сохранить ключевых сотрудников, а отделы, отвечающие за генерацию прибыли, — адаптировать к новым реалиям. Спикеры делились со слушателями как аналитическими данными, так и практическими кейсами, помогающими справиться с вызовами в стрессовых для предприятия ситуациях.

Искренняя забота о сотрудниках

Директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева рассказала о том, как текущая ситуация отразилась на рынке труда, какие риски, негативные и позитивные эффекты в сфере подбора кадров видны уже сейчас.

новости Новосибирска

Она отметила, что активные резюме показывают неплохую динамику, в отличие от динамики вакансий. Число активных вакансий в апреле относительно марта снизилось практически во всех федеральных округах и во всех отраслях. В меньшей степени снизили наем персонала секторы госслужбы и безопасности, в наибольшей — сегменты HoReCa, продаж и производства.

—  Что касается рынка соискателей, то сейчас проявляют активность люди, которые лет 10 могли и не думать о поиске работы. Особенно это заметно в IT-сегменте. Появляются новые резюме от «продажников» — среди них немало хороших кандидатов, за которыми компаниям стоило бы поохотиться, — уверена Дегтярева. — У них, правда, могут быть повышенные запросы по зарплате, и они готовы ожидать отклик на свое резюме не более двух часов.

Второй фактор, определяющий рынок труда сегодня, — это снижение затрат на наем персонала, рекламу и маркетинг. Здесь директор hh.ru Сибирь советует искать баланс, чтобы сохранить мотивацию тех людей, которые продолжают в компаниях работать. При снижении числа внешних мероприятий (обучения, оценки, конференций) нужно увеличивать объем внутренних коммуникаций и оказывать поддержку сотрудникам тех отделов, где степень стрессов выше. Полезно проводить регулярные опросы персонала, мониторить настроения в коллективе, собирать просьбы и пожелания. Это повышает уровень благополучия на рабочем месте.

— Сегодня «продажники» могут получать негатив с разных сторон: из новостей, из семьи, от клиентов. В этих условиях благополучие на рабочем месте выходит для них на первый план. Если сотрудники не чувствуют себя спокойно на рабочем месте, то у них нарастает стресс, и компания едва ли дождется от них новаций, совершенствования рабочих процессов, технологичности. Если же сотрудников поддерживают, они испытывают благодарность к компании. Я советую искренне заботиться о персонале. Если люди уйдут, вернуть их потом будет сложно, — пояснила Екатерина Дегтярева.

Правильное отношение к изменениям

Известный эксперт-практик в области управления персоналом и организационного развития Валерия Горецкая представила практический опыт реорганизации отдела продаж в одной из компаний. Она объяснила важность фундаментальных основ для выживания любой компании в любой самой стрессовой  ситуации на примере небольшой компании — дилера сложного технологического оборудования для промышленности и сопутствующих этому оборудованию решений. Сделки у компании длинные — 1-2 года, стоимость их высокая, влияние лобби на принятие решений очень заметное.

новости Новосибирска

— Долгое время продажами в компании занимался непосредственно собственник. С ростом продаж в бизнес пришла группа соратников, ставших и своеобразным первым отделом продаж. На следующем этапе развития деятельность отдела продаж была регламентирована, а затем случилась пандемия — у компании возникли сложности с продажами: прежние инструменты перестали работать быстрее, чем ожидалось. В итоге было принято решение произвести полную трансформацию отдела продаж.  Ставку сделали на перевод продаж, зависимых от «теплоты отношений», на систему структурированных шагов и «широкое внедрение» в клиента.  В подразделениях, которые были лояльны проводимым изменениям, эффект можно было наблюдать. И, напротив, позиция «такого никогда не было, это не будет работать» приводила к ухудшению ситуации, — констатирует Горецкая.

Выводы из этого проекта можно сделать следующие.

— Если внешняя среда для бизнеса изменилась, не всегда помогает смена исключительно инструментов (в продажах, продвижении, HR, процессах и т.д.).

— Точно так же могут не дать отдачи изменения в самом продукте.

— Не всегда помогает и замена сотрудников с одним набором компетенций на специалистов с другим набором необходимых качеств.

— Собственник может ожидать, что внедрение новых инструментов изменит саму систему, но эти ожидания на поверку оказываются несбыточными, так как «старая» система может блокировать пользу новых инструментов.

— Чаще системные изменения рынка и условий работы на нем требуют системных изменений в компании.  Очевидно, что они требуют значительно больше времени.

— Изменения не дают гарантий успеха. Но отсутствие изменений вслед за изменением рыночной ситуации дает гарантию неуспеха.

Свежие идеи для организации маркетинга

Признанный маркетолог, автор образовательных тренингов по маркетингу Любовь Черемисина предложила краткий набор работающих инструментов, которые может использовать бизнес в текущей ситуации.

новости Новосибирска

— Избыток резюме на рынке дает возможность найти маркетолога-«звезду». Многие крутые компании ушли с рынка, закрыли свои проекты, а крутые специалисты остались. Теперь у этих специалистов появилось время для работы над новыми проектами.

— Не возбраняется использовать для работы над проектами возможности успешных маркетологов без зачисления их в штат. Как правило, «звездам» ничто не мешает продуктивно работать над проектами всех своих работодателей. Контроль работы осуществляется по показателям. Если цифры по вашему проекту показывают эффективность, то занятость маркетолога в других проектах — его личное дело. Единственный минус такого подхода — сокращается срок работы данного сотрудника на компанию.

Для повышения продаж компания может использовать силы двух-трех условных отделов маркетинга. Один проект отдается сотрудникам компании, второй — специалистам на аутсорсинг, третий — на подряд сторонним агентствам. Конкуренция между ними приводит к успеху все проекты. Точно такой же эффект получается и от создания параллельных отделов продаж.

В руководство отделами маркетинга лучше приглашать бывших предпринимателей. Они не боятся принимать решения самостоятельно, у них есть идеи, они не боятся рисковать. У наемных РОМов таких скиллов может не быть. Также на должность РОМа подходят люди, имеющие опыт работы в аналогичной должности в большой компании.

— Чтобы генерировать трафик клиентов во «ВКонтакте», лучше сразу приглашать команду, имеющую опыт работы именно в этой соцсети. Там много ручной работы, и единственный сотрудник, отвечавший ранее за поддержку заблокированных соцсетей, с таким объемом не справится.

В условиях ограниченного инструментария нужно использовать любые способы генерации трафика клиентов. Это и собственный отдел продаж, и поиск клиентов через «холодные» звонки, которые для компании делают сторонние колл-центры. Правильно разработанные скрипты, четко сформулированное ТЗ для колл-центра, проработка юридической стороны передачи контактных данных клиента от аутсорсера своему отделу продаж  — для такой работы обязательные условия.

— Не помешает и научный подход к маркетингу. То есть вся работа разбивается на мелкие этапы, и вся переводится в цифры.

Фото предоставлено организаторами конференции, базовое: pixabay — RostislavUzunov

813

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : продвижение маркетинг бизнес


Комментировать

1 комментарий
    • Андрей
    • 06/05/2022, 12:34

    Что бы оценить то что говорила Виктория Горецкая, хотелось бы понять что из себя представляет «сложное технологическое оборудование», ранее были статьи по ресторанному бизнесу, если я не ошибаюсь. Очень неоднозначно то что советовала Любовь Черемисина: создай три отдела маркетинга с разным уровнем ответсвенности… А потом как разгребать последствия их конкуренции? Почему маркетологи всегда выступают с позиции что все их действия однозначно приносят положительный результат, и вопрос только в масштабах этого результата. Но очень часто действия маркетологов приносят убытки, и серьезные трудно исправимые последствия.

новости Новосибирска

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

Эксперты говорят о росте количества запросов на консультации и не исключают, что в итоге выбор у покупателей будет больше, а цена на брендовые товары ниже.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Продажи «Кузины» через сети выросли на 24%

Ритейлеры расширяют ассортимент закупок в пользу более доступных по цене и востребованных товаров.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Участники забастовки перевозчиков мусора остались без зарплаты

Соответствующий приказ подписал руководитель компании-перевозчика.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Какие крупные объекты начнут строить в области в 2022 году?

И как область планирует оптимизировать расходы на реализацию этих проектов…
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

06/05/2022, 15:00

Спортивный кластер около ледовой арены пополнится еще одним объектом

06/05/2022, 14:39

Дилеры Porsche продают автомобили премиум-марки Exeed из КНР

06/05/2022, 13:13

Продажи «Кузины» через сети выросли на 24%

06/05/2022, 12:10
Популярное

Очередная индексация пенсий произойдет автоматически

06/05/2022, 11:34

О полном переключении на отечественные бренды говорить пока рано, но тенденция уже намечается

05/05/2022, 15:44

Сократится ли зарплата жителей Новосибирска и области в мае из-за праздников

05/05/2022, 13:18

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» предлагает настроить терминал для приема оплаты по QR-коду

05/05/2022, 18:00

ВТБ финансирует строительство жилого дома в Новосибирске на сумму более 1 млрд рублей

05/05/2022, 16:07

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического субботника «Зеленая Весна»

05/05/2022, 11:33
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска