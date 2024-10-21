Новосибирцы стали чаще покупать кофе на вынос

В 2024 году медианная цена на кофе в Новосибирской области составила 201 рубль, что на 10% выше уровня прошлого года. Несмотря на подорожание, в регионе за год на 19% выросло количество порций напитка, приобретенного на вынос. В целом же оборот увеличился на 29%. Об этом рассказали в пресс-службе ресурса «Чек-Индекс».

Уточним, что в качестве условного кофе «на вынос» аналитики учитывали кофе из заведений питания в объеме 200-400 мл, либо прямое указание в чеках как «кофе навынос» или «кофе с собой».

В целом по России медианная цена на кофе составила 195 руб., что на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок за год выросло на 14%, а оборот на 25%.

Продажи кофе в Новосибирске растут на общем фоне увеличения посещений заведений общепита, а также активного развития внутреннего туризма. Эксперты «Чек-Индекс» отмечают, что такой формат потребления кофе, как «деловой», способствует развитию кофеен.

— Кофе «с собой» или «навынос» популяризуется также за счет быстрого роста формата кофепойнтов среди точек питания, а также вендинговых автоматов по продаже горячего напитка в магазинах, на АЗС и других местах притяжения трафика, — добавили в сервисе.

В топ-покупок бодрящего напитка входит капучино и латте объемом 300 мл. Вместе с кофе часто приобретают быстрый и сладкий перекус (бутерброды, печенье, маффины, пирожные), а также воду 0,5 л.

Более того, такой кофе в продажах цветочных магазинов входит в топ-3 товарных групп после продажи цветочной продукции.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области растёт производство хлеба. Предприятия отрасли стали активнее выпускать хлебобулочную продукцию длительного хранения.