Для развития производства катализаторов не хватает программного обеспечения

Ученые Института катализа СО РАН представят на международной конференции «Динамические процессы в каталитических системах», которая пройдет в Тюменском госуниверситете в конце октября, сразу несколько разработок. Так Сергей Хайрулин расскажет об исследовании по блочным катализаторам, а также их внедрен и в промышленность. Сергей Зажигалов представит энергоэффективную технологию очистки выбросов от дурнопахнущих органических соединений.

Как пояснил Андрей Загоруйко (На фото в левом верхнем углу. — Ред.), ведущий научный сотрудник Института катализа и руководитель программного комитета конференции, на круглых столах будут работать представители промышленных и инновационных предприятий, а также производители профессионального программного обеспечения для инжиниринга каталитических процессов.

— Без этого ПО сегодня невозможно разработать технологии на современном уровне. В России есть серьезный потенциал для создания своего программного обеспечения. Будем разговаривать о проблемах, надо консолидировать усилия, чтобы решить задачи в кратчайшие сроки, — рассказал Андрей Загоруйко.

В конференции примут участие ученые и исследователи из 11 российских регионов и 36 организаций. Будут участники и эксперты из других стран: Китай, Мексика, Великобритания, Сирия, Азербайджан и Казахстан.

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