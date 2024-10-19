В Новосибирской области падает производство свежего хлеба

За январь-август 2024 года в Новосибирской области произвели 60 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий длительного хранения, что составляет 132% к аналогичному периоду прошлого года. Изделий недлительного хранения выпекли 73 тысячи тонны (87% к уровню прошлого года). Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

В прошлом году всего в регионе изготовили 52 тысячи тонн хлебобулочной продукции длительного хранения и 130 тысяч тонн — недлительного.

Основными хлебопекарными предприятиями Новосибирской области, выпускающими хлеб первого, второго, а также ржано-пшеничных сортов, являются ЗАО Хлебокомбинат «Инской», АО Хлебообъединение «Восход» и АО «Бердский хлебокомбинат».

Ранее, Новосибирская область заняла пятое место среди субъектов РФ по объемам выпечки хлеба, став безоговорочным лидером в Сибирском федеральном округе. В масштабах России регион опередили только Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На долю региона приходится 3,4% от общего объема продукции, произведенной в России, и практически треть (32,1%) от общего объема по СФО.

Всего, по данным 2 ГИС в Новосибирске зарегистрировано 52 предприятия по выпечке хлеба.

Ранее редакция рассказывала о том, что в этом году аграрии Новосибирской области из-за плохих погодных условий соберут урожай низкого качества. Депутаты регионального парламента высказывали опасение, что оно будет востребовано у хлебопекарных предприятий.