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Более 300 новосибирских семей построили дома с привлечением маткапитала

  • 21/10/2024, 18:00
Более 300 новосибирских семей построили дома с привлечением маткапитала
На эти цели направлен 131 миллион рублей

Более 300 новосибирских семей построили дом за счет средств материнского капитала. На эти цели Отделение Социального фонда России по Новосибирской области направило 131,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

— Маткапитал можно использовать на строительство или реконструкцию индивидуального дома, а также на компенсацию затрат по его строительству, — уточнили в пресс-службе. — Для этих целей можно привлечь строительную организацию, а можно построить самостоятельно.

Для того, чтобы приступить к строительству, необходимо оформить земельный участок в собственность. Если возведение строения планируется на садовом участке, то дом должен быть предназначен для постоянного проживания.

— Маткапитал можно использовать в течение трех лет со дня рождения ребенка, давшего право на данную денежную выплату. За исключением жилищных кредитов или займов – в этом случае распоряжаться можно только после оформления сертификата, — добавил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Для улучшения жилищных условий с помощью маткапитала необходимо подать заявление на портале госуслуг. А вот для постройки дома с привлечением кредитных средств заявление можно подать в банке, заключившем соглашение с Отделением СФР по Новосибирской области.

При этом, средства капитала можно потратить и на компенсацию затрат на строительство. Но право собственности на такое жилье должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область находится на втором месте среди городов-миллионников, где проще всего переехать из однокомнатной квартиры в частный дом с использованием материнского капитала.

Базовое фото freepik, изображение сгенерировано с помощью нейросети Midjourney 6

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство дома Соцфонд материнский капитал


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