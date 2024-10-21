Более 300 новосибирских семей построили дома с привлечением маткапитала

Более 300 новосибирских семей построили дом за счет средств материнского капитала. На эти цели Отделение Социального фонда России по Новосибирской области направило 131,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
— Маткапитал можно использовать на строительство или реконструкцию индивидуального дома, а также на компенсацию затрат по его строительству, — уточнили в пресс-службе. — Для этих целей можно привлечь строительную организацию, а можно построить самостоятельно.
Для того, чтобы приступить к строительству, необходимо оформить земельный участок в собственность. Если возведение строения планируется на садовом участке, то дом должен быть предназначен для постоянного проживания.
— Маткапитал можно использовать в течение трех лет со дня рождения ребенка, давшего право на данную денежную выплату. За исключением жилищных кредитов или займов – в этом случае распоряжаться можно только после оформления сертификата, — добавил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.
Для улучшения жилищных условий с помощью маткапитала необходимо подать заявление на портале госуслуг. А вот для постройки дома с привлечением кредитных средств заявление можно подать в банке, заключившем соглашение с Отделением СФР по Новосибирской области.
При этом, средства капитала можно потратить и на компенсацию затрат на строительство. Но право собственности на такое жилье должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область находится на втором месте среди городов-миллионников, где проще всего переехать из однокомнатной квартиры в частный дом с использованием материнского капитала.
Базовое фото freepik, изображение сгенерировано с помощью нейросети Midjourney 6
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