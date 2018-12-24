Новосибирцы стали чаще пользоваться банковскими картами

Жители Новосибирской области стали чаще пользоваться банковскими картами в 2018 году – общее число операций за девять месяцев текущего года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный рост показали безналичные операции по картам, а наличные жители региона стали снимать немного реже. Общая сумма операций по картам увеличилась на 23%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Объем снятия наличных вырос на 2% до 399 млрд рублей, объем безналичных платежей — на 34% до 273 млрд рублей. В полтора раза до 324 млрд рублей увеличилась сумма операций по переводам с карты на карту и оплаты по реквизитам. Количество таких переводов в этом году на 66% больше, чем в прошлом, — рассказали в пресс-службе.

Переводы с карты на карту станут проще с начала следующего года, когда заработает система быстрых платежей Банка России. Она позволит мгновенно переводить деньги с одного счета на другой в разных банках по простым и понятным идентификаторам. Первоначально это будет номер мобильного телефона.

— В 2019 году для банков эти переводы будут бесплатны. С 1 января 2020 года тарифы составят от 1 до 6 рублей. Нижняя граница действует для переводов до 1000 рублей, верхняя — от 6000 до 600000 рублей. За перевод платят пополам банк плательщика и банк получателя платежа. В свою очередь банки уже сами определят свой тариф для клиента. Учитывая привлекательные условия для банков со стороны Банка России, ожидается, что конечные комиссии за переводы будут минимальными, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Отмечается, что на первом этапе будут доступны так называемые P2P-переводы (от физического лица физическому лицу на счета в том числе в разных банках), а также Me2Me-переводы (между счетами одного физического лица вне зависимости от кредитной организации). В дальнейшем будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц.

По количеству операций по картам основную долю занимают безналичные платежи. Жители региона рассчитались картами в январе – сентябре этого года 346 млн раз, это 77% от общего числа операций.

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