С помощью ЦПП новосибирские пищевики покажут себя на «Продэкспо»

Выставка пройдет с 11 по 15 февраля в Москве.
11-15 февраля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» (г.Москва) пройдет 26-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019».Структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области помог группе пищевиков принять участие в выставке в рамках бесплатного коллективного стенда Новосибирской области, сообщили в агентстве стратегических коммуникаций ВДА.
«Продэкспо» — крупнейшая федеральная площадка, на которой ежегодно экспонируется широкий ассортимент пищевой продукции со всего мира, а также сопутствующее оборудование, упаковка и услуги. В деловую программу выставки в 2019 году войдут десятки международных отраслевых сессий, семинаров и круглых столов.Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является статусным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь), более 25 лет влияющим на вектор развития отечественной пищевой индустрии.
Отмечается, что участникам новосибирской делегации будет бесплатно предоставлены: рабочее место в рамках коллективного стенда, участие в деловой программе выставки, организованы переговоры с перспективными партнерами.
Новосибирскую область представят следующие производители:
— Цели участия в выставке для нашей компании — привлечение новых клиентов, расширение географии продаж как в России, так и на экспорт. Реклама продукции. Уже назначены переговоры с торговыми сетями и потенциальными клиентами, — отметил директор по продажам ООО «ТРИМЭКС» Константин Неустроев.
Коммерческий директор ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» Наталья Назаренко подчеркнула, что для компании участие в «Продэкспо» — это поиск надежных партнеров со всех субъектов Российской Федерации, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Фото: предоставлено агентством стратегических коммуникаций ВДА
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