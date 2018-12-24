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С помощью ЦПП новосибирские пищевики покажут себя на «Продэкспо»

  • 24/12/2018, 15:24

Выставка пройдет с 11 по 15 февраля в Москве.

11-15 февраля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» (г.Москва) пройдет 26-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019».Структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области помог группе пищевиков принять участие в выставке в рамках бесплатного коллективного стенда Новосибирской области, сообщили в агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

«Продэкспо» — крупнейшая федеральная площадка, на которой ежегодно экспонируется широкий ассортимент пищевой продукции со всего мира, а также сопутствующее оборудование, упаковка и услуги. В деловую программу выставки в 2019 году войдут десятки международных отраслевых сессий, семинаров и круглых столов.Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является статусным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь), более 25 лет влияющим на вектор развития отечественной пищевой индустрии.

Отмечается, что участникам новосибирской делегации будет бесплатно предоставлены: рабочее место в рамках коллективного стенда, участие в деловой программе выставки, организованы переговоры с перспективными партнерами.

Новосибирскую область представят следующие производители:

  • ООО «ТРИМЭКС». Производитель продуктов быстрого приготовления. Известна торговой маркой «Скоровар», которая заняла достойное место на продовольственных рынках России и стран СНГ и ЕАЭС. Компания развивает сотрудничество с крупнейшими федеральными и региональными ритейлерами.
  • ООО «Купинское мороженое». Производитель мороженого из г. Купино Новосибирской области. Натуральное мороженое «Купино» создано для тех, кто хочет получить наслаждение чистым вкусом и заботится о своём здоровье и здоровье своей семьи.
  • ООО ПП «Шоколадная страна». Компания существует на рынке уже более 18 лет и является крупнейшим производителем кондитерских изделий в Сибирском Федеральном округе. Зарекомендовала себя на рынке, как производитель кондитерских изделий со стабильным отличным качеством.
  • ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ». Производитель функциональных продуктов (диетических, диабетических, для здорового и спортивного питания): серия цельнозерновых батончиков мюсли, серия батончиков для спортивного питания (протеин, Л-Карнитин), мюсли насыпные для завтрака, витаминизированное печенье, крекер, джемы, желе, протертая ягода, отруби, морская капуста, зеленая гречка.
  • ООО « СИБКЕТ К». Переработка с/х продукции, производство соков, нектаров, консервации, пюре для детей, соусов, повидла, первых блюд и закусок. Компания основана в 1996 году.

— Цели участия в выставке для нашей компании — привлечение новых клиентов, расширение географии продаж как в России, так и на экспорт. Реклама продукции. Уже назначены переговоры с торговыми сетями и потенциальными клиентами, — отметил директор по продажам ООО «ТРИМЭКС» Константин Неустроев.

Коммерческий директор ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» Наталья Назаренко подчеркнула, что для компании участие в «Продэкспо» — это поиск надежных партнеров со всех субъектов Российской Федерации, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: предоставлено агентством стратегических коммуникаций ВДА

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