Новосибирцы стали чаще приобретать многокомнатные квартиры

В Новосибирской области отмечается тренд роста доли дорогих трехкомнатных и многокомнатных квартир на фоне снижения доли однокомнатных и студий, сообщили в пресс-службе АО «Россельхозбанк», аналитики которого изучили собственную статистику ипотечного кредитования. В регионе твердое первое место по числу ипотечных сделок удерживают двухкомнатные квартиры.

— Как и год назад, в 2019 году на первом месте среди купленных квартир в Новосибирской области – двухкомнатные, на которые приходится почти половина (44,9%) всех сделок по жилой недвижимости в регионе. По сравнению с 2018 годом, их доля сократилась всего на 0,1 процентного пункта (п.п.), — отмечают эксперты.

Однако за фасадом такой относительной стабильности ландшафта рынка скрывается интересный тренд роста доли более просторных и дорогих квартир. Максимальный рост продемонстрировали трехкомнатные, чья доля выросла на 5,4 п.п. за год и достигла 14,7%, тенденцией роста отметились многокомнатные квартиры: +0,1 п.п. до 5%. Доли «однушек» и студий, наоборот, снизились: до 22% (-3 п.п.) и до 13,4% (-2,5 п.п.).

Такое изменение в предпочтениях жителей Новосибирской области отражается в росте среднего размера ипотечного кредита – на 12,8% за год, до 2,169 млн рублей.

— По нашей оценке, курс на более просторные квартиры во многом поддержала действующая программа с господдержкой для семей с детьми. По условиям программы, семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или последующий ребенок, могут оформить или рефинансировать выданный ранее ипотечный кредит по льготной ставке 4,7% годовых, — объяснил тренд директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

По его словам, анализ активности клиентов показал, что при минимальной активности в январе, связанной с объективным замедлением экономических процессов на фоне праздников, спрос на ипотечные кредиты стабильно увеличивался в течение года.

— Первый пик пришелся на март – число заключенных договоров более чем в полтора раза превысило значение января. Высокая активность отмечена на протяжении всего лета – традиционно спокойного периода для ипотеки, однако в этом году спрос подогревало снижение ипотечных ставок: в летние месяцы Россельхозбанк дважды снижал уровень ставок, — констатируют в Россельхозбанке.

Эксперты отмечают, что максимальный спрос был зафиксирован в декабре 2019 года: квартир было куплено почти втрое больше, чем в начале года.

— В данном случае также прослеживается зависимость от поведения ипотечных ставок: к концу года они достигли минимальных значений и составили от 4,7% годовых по программам с господдержкой и от 8% годовых по стандартным программам банка, — говорят эксперты.

Отмечается, что банки предлагают различные варианты решения квартирного вопроса.

— Так, у РСХБ, который и провел исследование рынка в Новосибирской области, на квартиру в сданном доме или новостройке кредит можно взять по ставке от 8% годовых. Для ряда категорий населения действуют специальные условия. Для военнослужащих-участников накопительной ипотечной системы – 8,4% годовых, семей с детьми – 4,7% годовых, жителей сельских территорий – от 2,7% годовых. При этом размер первоначального взноса минимальный и в зависимости от программы составляет от 10% от суммы кредита (можно использовать средства материнского (семейного) капитала). Также РСХБ рефинансирует ипотеку от 8% годовых, — рассказали в кредитной организации.

Фото: pixabay.com, автор- mynemesis2011