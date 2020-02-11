Сотрудников Института горного дела СО РАН будут судить за мошенничество

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2017 году заместитель директора «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН вышел с инициативой к руководству института о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тыс. рублей за счет денежных средств научного гранта при этом осознавая, что стоимость системы завышена.

— Измерительная система телеинспекции была приобретена за 288 тыс. рублей и поставлена в институт на основании заключенного договора за 700 тыс. рублей. Таким образом стоимость измерительной системы необоснованно завышена более чем на 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор «Института горного дела» СО РАН и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института задержаны за совершение хищения бюджетных денежных средств, находятся под стражей и им предъявлены обвинения по ч. 3 ст.159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, комментируя вопрос о следственных действиях в Институте горного дела, подчеркнул, что оперативно-следственные мероприятия не связаны с использованием бюджетного финансирование, которое выделяется учреждению.

— Этот вопрос относится к хозяйственной деятельности института, не относится к тем делам, которыми занимается ФГБУ РАН. Он не связан с проблемами использования государственного бюджетного финансирования, — прокомментировал ситуацию на пресс-конференции председатель СО РАН Валентин Пармон. — Речь идет о том, что был подписан не очень большой договор для угольной компании «СУЭК». Он полностью исполнен, подписаны все акты, но часть работ выполнялась не сотрудниками института, а малого инновационного предприятия, созданного в рамках 217-ФЗ, чтобы разгрузить институт. На этом этапе произошли, как считают, не очень хорошие действия. Компетентные органы разбираются в этом вопросе. Если там есть ущерб, то он меньше 1 млн рублей, поэтому ажиотаж вокруг этой темы, с моей точки зрения, поднят не правомерно.

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