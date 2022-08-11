Новосибирцы стали гораздо чаще жаловаться на кибермошенничество

Чаще всего люди обращались к регулятору, так как становились жертвами преступников, которые оформляли по их паспортным данным онлайн-займы в микрофинансовых организациях или кредиты в банках, а деньги присваивали себе, сообщает пресс-служба СГУ.

В некоторых обращениях шла речь о несанкционированном списании денег, когда люди не только обнаруживали обнуленные счета, но и взятые на них кредиты.

— О том, что за ними числится долг, жители региона часто узнавали, когда уже возникла просроченная задолженность и началась процедура взыскания. В итоге им предстояло доказать свою непричастность к этим заемным деньгам и исправить кредитную историю, в которой уже есть запись о просрочке. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не возникало проблем в получении кредитов. Просто заплатить долг за мошенников — это не вариант. В этом случае для кредиторов вы будете выглядеть ненадежным заемщиком — запись о просроченной задолженности так и останется в кредитной истории, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он также подчеркнул, что людям, на которых оформили заём мошенники, первым делом необходимо написать официальный запрос кредитору с просьбой разобраться в ситуации. Параллельно стоит направить жалобу в Банк России, который уполномочен потребовать провести проверку, выяснить, каким образом проводилась идентификация клиента, и запросить документы, подтверждающие согласие человека на заём или кредит. Также важно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Последняя инстанция — суд.

Сейчас в стадии разработки находится механизм самозапрета на выдачу кредитов, который поможет обезопасить себя от подобных ситуаций. Если кредитор, несмотря на запрет, выдаст деньги в долг, он не сможет требовать его погашения, добавил Сергей Жаботинский.

Важно никому не сообщать никакие коды из СМС, логины и пароли: ни службы безопасности кредиторов, ни правоохранительные органы не вправе их запрашивать, тем более по телефону. Если кто-то звонит с подобными просьбами — это мошенники, предупреждают эксперты СГУ.