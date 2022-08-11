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Иркутский избирком огласил список кандидатов на выборах мэров

  • 11/08/2022, 13:45
новости Иркутска
Всего зарегистрированы 25 человек.

В Иркутской области завершена регистрация кандидатов на выборах мэров Жигаловского, Слюдянского, Тулунского, Усольского районов, Бодайбо и района, а также Усолья-Сибирского. Всего зарегистрированы 25 человек, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Кандидаты на выборах мэра Бодайбо и района: Константин Губа, самовыдвижение. Андрей Серокуров, самовыдвижение. Александр Ищенко, «Гражданская Платформа». Евгений Мамаев, «Коммунисты России». Виталий Симонов, ЛДПР. Евгений Юмашев, «Единая Россия» (действующий мэр).

Кандидаты на выборах мэра Жигаловского района: Иван Пегов, КПРФ. Дмитрий Семенов, Партия пенсионеров. Игорь Федоровский, «Единая Россия» (действующий мэр).

Кандидаты на выборах мэра Слюдянского района: Андрей Духовников, ЛДПР. Михаил Кайсаров, «Справедливая Россия – За правду». Михаил Тулаев, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Алексей Шульц, «Единая Россия» (действующий мэр). Избирком не утвердил кандидатуры адвоката из Иркутского района Оксаны Шелег, директора Теплоэлектроцентрали Александра Шеховцева, генерального директора «Байкал Град» Екатерины Березовской.

Кандидаты на выборах мэра Тулунского района: Михаил Гильдебрант, «Единая Россия» (действующий мэр). Ярослав Евдокимов, Партия пенсионеров. Александр Тюков, «Новые люди».

Кандидаты на выборах мэра Усолья-Сибирского: Сергей Павловский, КПРФ. Дмитрий Семенов, Российская партия свободы и справедливости. Максим Торопкин, «Единая Россия» (действующий мэр). Алексей Щербаков, ЛДПР.

Кандидаты на выборах мэра Усольского района: Пётр Герасимов, самовыдвижение. Вита Кремчеева, самовыдвижение. Надежда Глызина, Партия дела. Виталий Матюха, КПРФ (действующий мэр). Дмитрий Тютрин, ЛДПР.

Кроме того, 11 августа заканчивается период выдвижения кандидатов на выборах мэра Катангского района. По данным на утро 11 августа, документы о выдвижении представили восемь кандидатов. Это самовыдвиженцы Максим Верхотуров, Елена Дроздова, Анатолий Емельянов, Анатолий Игнатьев, Ульяна Кутарова, Сергей Чонский (бывший мэр района, сложивший полномочия в начале июля), Василий Юрьев (зарегистрирован) и поддержанный ЛДПР Артем Шеметов.

Документы на регистрацию теризбирком принимает до 14 августа. Кампания проходит по сокращенным на одну треть срокам избирательных действий.

 

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске определены депутаты для выборов мэра. 

Фото pixabay— mohamed_hassan

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Иркутск

Теги : политика выборы власть


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