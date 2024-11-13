Новосибирцы стали реже брать кредиты на товары в торговых точках

За октябрь банки выдали жителям Новосибирской области 7,14 тысяч товарных кредитов (кредитов, выдаваемых непосредственно в торговых точках), что на 11% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

Общая сумма кредитов в регионе тоже сократилась — с 638 млн рублей до 618 млн рублей (-3%).

Средний чек POS-кредита в регионе подрос на 9%. Если в сентябре 2024 года он составлял 79 тысяч рублей, то в октябре — 87 тысяч рублей. Средний срок кредитования в сентябре был на 1 месяц дольше — 20 месяцев (1 год 8 мес.).

Снижение количества выданных товарных кредитов зарегистрировано во всех регионах Сибири. В Кемеровской области количество выдач POS-кредитов сократилось на 7% (на общую сумму 633 млн рублей, что на 3% меньше, чем в сентябре), в Красноярском крае — на 9% (общая сумма 627 млн рублей, на 8% меньше, чем месяцем ранее), в Омской области — на 6% меньше (общая сумма — 470 млн рублей, на 5% меньше), в Алтайском крае — на 9% (общая сумма выданных кредитов осталась на уровне сентября 446 млн рублей), в Томской области — 5% ( общая сумма кредитов — 208 млн рублей, что на 5% меньше, чем в сентябре).

В ТОП-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в октябре вошли: Москва – 24,47 тыс. кредитов на 2,56 млрд руб. (по сравнению с сентябрем кол-во -7%, объем без изменений), Московская обл. – 19,42 тыс. кредитов на 1,86 млрд руб. (кол-во -4%, объем без изменений), Краснодарский край – 13,75 тыс. кредитов на 1,31 млрд руб. (кол-во -6%, объем +3%), Санкт-Петербург – 12,94 тыс. кредитов на 1,13 млрд руб. (кол-во -9%, объем -4%) и Свердловская обл. – 10,42 тыс. кредитов на 917 млн руб. (кол-во -8%, объем -1%).

Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирской области стали меньше занимать на непредвиденные расходы. Новосибирцы переходят на сберегательную модель поведения и более рационально тратят деньги.