Новосибирская игра «Смута» прошла в шорт-лист федеральной премии

Историческая компьютерная игра «Смута» новосибирской студии «Сайберия Нова» (номинация «За вклад в просвещение в сфере «История»») попала в шорт-лист главной просветительской награды страны «Знание.Премия».

Напомним, компьютерная игра «Смута» нацелена на продвижение исторических знаний. Грант на «Смуту» выделил Институт развития интернета (ИРИ), созданный по инициативе администрации президента России. На разработку «Смуты» было выделено около 490 млн рублей. По сюжету в начале 17 века русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым начинает войну против польских интервентов. В игре досконально воспроизведены костюмы, оружие и здания начала XVII века. Благодаря этому игрок получает возможность максимального погружения в атмосферу средневековой Москвы.

Весной 2024 года Минпросвещения лицензировало игру и объявило её обязательным учебным пособием для школьников, направленным на повышение знаний по истории и культуре.

В шорт-лист премии также вошла директор Новосибирского колледжа питания и сервиса Дарья Федосеева (номинация «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования»). Она занимается популяризацией региональной кухни и истории, сохранением местных традиций. Под кураторством Дарьи Федосеевой на базе Новосибирского колледжа питания стартовал проект «Новосибирские дикоросы». В рамках проекта студенты участвуют в гастроэкспедициях по селам Новосибирской области. Во время поездок они собирают забытые семейные рецепты, знакомятся с фермерскими продуктами, а также участвуют в приготовлении блюд по старорусским традиционным рецептам. Одновременно они знакомятся с достопримечательностями наших районов, изучают местный фольклор, историю народностей, культуру и традиции. В течение этого года было организовано 6 крупных гастроэкспедиций, в которых приняли участие 160 студентов колледжа.

Всего от Новосибирской области на премию было подано 209 заявок на участие, в целом по России — 19523. В шорт-лист вошли 107 заявок в 18 номинациях. Номинантам предстоит представить свои проекты жюри в Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создают исторический квест о блокадном Ленинграде.