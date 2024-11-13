Желающих строить ледовые переправы в Новосибирской области не нашлось

В Новосибирской области подведены итоги конкурсов на выполнение работ по строительству и эксплуатации ледовой переправы «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка» через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Оба аукциона были объявлены 5 ноября 2024 года. Контракты рассчитаны на 2024-2025-2026 годы и разбиты на несколько этапов.

Согласно документации по первому из них, подрядчику предстояло построить переправу через Новосибирской водохранилище между сёлами Спирино и Чингис Ордынского района, протяженностью 3,6 км. Начальная цена контракта составляла 5,444 млн рублей.

Победителю второго аукциона предстояло построить ледовую переправу между р.п Ордынское и селом Нижнекаменка, протяженностью 4,3 км. Начальная цена контракта — 11,588 млн рублей.

Для обслуживания ледовых переправ на обоих берегах водохранилища, перед съездами на переправу предусмотрены обогреваемые контрольно- пропускные пункты, оборудованные шлагбаумом. Для обеспечения безопасности людей, на переправе должен быть оборудован ведомственный спасательный пост.

Ледовые переправы необходимы для обеспечения сообщения населения правого берега водохранилища с районным центром, чтобы исключить объезд в 100 километров. В 2023 году ледовая переправа «Спирино-Чингис» была открыта 27 декабря 2023 года, переправа «Ордынское – Нижнекаменка» — 18 января 2024 года. Их грузоподъёмность составляла 10 тонн.

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