Жители Новосибирской области стали меньше занимать на непредвиденные расходы

Спрос новосибирцев на микрозаймы за первые девять месяцев 2024 года снизился до 36,8% от общего объема заявок. Этот показатель на 5,7 п.п. ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 8,6 п.п. ниже показателей того же периода 2022 года. Об этом сообщил онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

— Подобная динамика объясняется выработанной за последние годы сберегательной моделью финансового поведения граждан. Более рациональный подход к тратам у многих уже вошел в привычку. Также мы видим, что спрос на такие займы линейно снижается с 2022 года по мере общей стабилизации экономики. На этом фоне людям легче и проще осуществлять финансовое планирование, — полагает генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Ранее эксперты Moneyman подсчитали, что в Сибири спрос на небольшие займы упал в два раза, до 5 тысяч рублей. Они выяснили, что за первые восемь месяцев 2024 года в общем объеме всех запросов в Сибири доля заявок на займы до 5 тыс. руб., в среднем составила 8,8%. Это в 2,1 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2023-го, когда показатель достигал 18,5%.

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2024 года портфель микрозаймов в России вырос за на 7% квартал к кварталу и на 24% год к году, достигнув 472 млрд рублей. В структуре выдач стабильно увеличивалась доля займов IL. На них пришлось 49% займов (кварталом ранее – 46%). В целом в России в первом квартале 2024 года работало 987 МФО.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что запрет деятельности МФО принесет больше рисков, чем пользы.