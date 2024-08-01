Новосибирцы стали реже брать кредиты под залог имущества

В Новосибирской области сокращается количество кредитов под залог имущества. сообщили в Объединенном кредитном бюро. По данным экспертов, в июне 2024 года жители оформили 147 залоговых кредитов на общую сумму 242,45 млн рублей. За месяц количество кредитов сократилось на 40% (в мае выдано 245 кредитов), а объем кредитования — на 36% (в мае он составил 378,4 млн рублей).

Средний чек кредита за месяц, напротив, увеличился на 7%. Если в мае 2024 года он составлял 1,54 млн рублей, то в июне — 1,65 млн рублей.

В целом по России в общем объеме залогового кредитования в июне 68% пришлось на кредиты под залог транспорта (рост по сравнению с прошлым годом на 19%), 30% — под залог недвижимости (сокращение по сравнению с прошлым годом на 17%), 2% – на иные имущественные права (-2%).

По данным Национального бюро кредитных историй, за шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области было выдано автокредитов на сумму более 8,29 млрд рублей. Это на 117,6%) больше, чем в прошлом году.

Ранее редакция рассказывала, что пока просроченная задолженность по потребительским кредитам не показывает сильного роста. Но это не гарантирует долгосрочной стабилизации: на кредиторов и заемщиков постоянно нарастает воздействие большого количества не всегда предсказуемых факторов.