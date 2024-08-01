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Мигранта-мажора на Лексусе, сбившего двух подростков, Тогучинский суд отпустил домой

  • 01/08/2024, 16:39
Автор: Алёна Пятенок
Мигранта-мажора на Лексусе, сбившего двух подростков, Тогучинский суд отпустил домой
Обвиняемого в страшном ДТП не стали оставлять под стражей.

Сегодня, 1 августа, Тогучинский районный суд рассматривал ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 37-летнего Эльгюна Эмирова, которого все местные называют просто Эдиком, по обвинению  в резонасном ДТП.

В этой аварии с самых первых минут все было очень непросто. Вылетев на встречную полосу, тонированный Лексус, протаранил маленький мопед, на котором ехали подростки. Дети разлетелись в разные стороны, один из них сразу же потерял сознание. Разгневанный мигрант, который совсем недавно получил гражданство РФ, выбежал из автомобиля и начал кричать на детей.

― Я думал, что дяденька нас сейчас пинать начнет и добивать. Он матерился. Мой друг лежал без сознания и не отзывался. Мне было очень страшно, ― вспоминает тот день пострадавший школьник.

Эту картину заметил случайный водитель, который в это время был на парковке у магазина. Он выскочил и на эмоциях сразу ударил Эдика, тот ответил ему кулаками.

На место молниеносно приехали соотечественники владельца Лексуса, родственники и друзья-цыгане.  Местные жители, которые стали свидетелями аварии, а также проживают рядом, собрались на перекрестке. Началась потасовка. Брат Эдика схватил полицейскую дубинку и пообещал убить отца мальчика, который в эти страшные минуты грузил своего сына в автомобиль реанимации.

СК возбудил уголовное дело из-за скандального ДТП с мигрантом в Тогучине

А дальше события развивались по очень необычному сценарию. За руль Лексуса запрыгнула подъехавшая по звонку Эдика любовница. При оформлении ДТП она сообщила инспекторам ГАИ, что в момент аварии была за рулем. Протокол так и составили.

Полиция не допросила никаких свидетелей, ни потерпевших, не изъяла автомобиль, а просто зарегистрировала происшествие и все.

― Эдик продолжал рассекать на огромной скорости по городу на своей машине. Он даже не извинился перед нами, не предложил помощь, ― говорят родители пострадавших подростков.

После того, как на сайте Infopro54 вышла публикация о происшествии, указывающая на нестыковки в реальной и официальной версии этого ДТП, в Тогучин выехала следственно-оперативная группа из управления СК по Новосибирской области.

Следователи проделали огромную работу, допросили свидетелей, вскрыли обман подруги виновника аварии, возбудили уголовное дело и задержали легализованного в России мигранта.

Но работать по этому делу дальше СК не дали.

Прокурор района передал уголовное дело на расследование в местный отдел полиции. Теперь доказывать вину Эдика предстоит тем самым сотрудникам, которые более недели с момента ДТП, ничего не делали.

Тогучинцы и родители пострадавших мальчишек сильно возмущены.

― Этот Эдик уже был виновником ДТП ранее, привлекался к уголовной ответственности, он постоянно фигурирует в различных разборках в местных кафе, но у полиции к нему нет вопросов. Более того, он спокойно получил гражданство РФ и судимость ему не помешала. Теперь мы беспокоимся, что и это дело в отношении него будет спущено на тормозах, ― жалуются сибиряки.

Свое расследование инцидента провела общественная организация «Северный человек» из Новосибирска. Активисты побывали в эпицентре скандала, пообщались с тогучинцами и выяснили интересные подробности.

― В начале лета 2024 года в баре «Жасмин» Эдик участвовал в драке, в ходе которой были избиты двое мужчин. Один из них был трижды ранен из травматического оружия. После случившегося друзья Эдика приезжали ночью домой к пострадавшему, между прочим, сотруднику силовых структур, и напугали его семью. К другому пострадавшему приходили в больницу, где называли его терпилой и прямо в глаза уверенно говорили, что прокуратура вынесет отказ в возбуждении уголовного дела и им ничего за это не будет. По данному факту написано три заявления в полицию, но никто не привлечен к ответственности, оружие не изъято, ― делятся итогами расследования общественники.

Более того, дружинники в беседе с пострадавшими в драке выяснили, что стрелял именно Эдик. Инцидент происходил в июне этого года, а только в середине июля мигрант получил гражданство. Получается, что оружием он владел незаконно, но это вообще никого в Тогучине не интересует.

Тогучинский районный суд по ходатайству следователя МВД рассмотрел вопрос о мере пресечения для фигуранта уголовного дела по факту ДТП с подростками. Заседание неожиданно сделали закрытым и выпроводили за дверь всех журналистов. Свою вину Эдик частично признал.

Суд не стал арестовывать обвиняемого.

— Рассмотрев ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд полагает, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку для избрания в отношении обвиняемого Амирова  меры пресечения в виде заключения под стражу, а также для избрания иной, более мягкой меры пресечения, избираемой по постановлению суда, не имеется достаточных оснований, — прокомментировали в судебном департаменте Новосибирской области.

Такое решение шокировало родителей травмированных подростков и они  намерены обжаловать решение суда и писать жалобу главе СК Александру Бастрыкину. Теперь семьи боятся, что друзья Эдика начнут оказывать давление на свидетелей, чтобы те поменяли свои показания.

Редакция будет следить за дальнейшим развитием этой истории.

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Автор главного фото Анна Скок, внутри текста — предоставлено очевидцами.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : Тогучин мигрант-мажор Лексус ДТП арест


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