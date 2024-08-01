Сбившему насмерть журналиста Антона Лучанского смягчили приговор в Новосибирске

В Новосибирске суд смягчил приговор виновнику аварии, в которой погиб журналист Антон Лучанский.

С ходатайством в суд обратился сам осужденный, его поддержал представлением врио начальника ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Постановлением от 1 августа представление и ходатайство Никиты Лазькова о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ удовлетворено. Суд постановил оставшуюся неотбытую часть наказания в виде лишения свободы заменить принудительными работами сроком на 2 года 4 месяца 8 дней с удержанием 10% заработка в доход государства, — сообщили в Первомайском районном суде.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, трагедия произошла 30 марта 2020 года на остановке «Стадион Сибирь». Журналист Антон Лучанский вышел из трамвая и в ту же секунду оказался под колесами «Мерседес-Бенц», за рулем которого был Никита Лазьков. Антон получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в карете «скорой помощи». Виновника аварии приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело на водителя черного Mercedes, который насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Автомобиль-убийцу полицейские нашли в гаражном комплексе Железнодорожного района. Водитель успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть следы преступления на кузове. Выяснилось, что виновник аварии не имеет водительских прав.