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Новосибирцы стали реже обращаться к услугам психологов

По уровню интереса к услугам психологов на Авито город занял 13 место, потеряв за год две позиции.
  • 24/11/2019, 09:31
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Эксперты Авито выяснили, в каких городах россияне чаще всего интересуются услугами психологов. Новосибирск стал 13-м в рейтинге городов по числу запросов «психолог». Чаще всего новосибирцы искали педагогов-психологов и специалистов для решения проблем с детьми.

Наибольший интерес у новосибирцев вызывают психологи широкого профиля – на них пришлось 67% от всех поисковых запросов горожан. Среди специалистов определенных направлений популярнее всего детские психологи и педагоги-психологи (по 10% от всех запросов). 7% пришлось на психотерапевтов и еще 6% пришлось на семейных психологов.

В целом по стране сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга: столица лидирует по абсолютному показателю числа запросов, на втором месте – город на Неве.

— Интересно, что также наиболее востребованы услуги психологов в южных регионах России, а не северных, которые принято считать самыми депрессивными. Краснодар оказался на третьем месте по числу запросов на услуги психологов, за ним следует Ростов-на-Дону, где консультации этих специалистов вызывают большой интерес у жителей города. На пятом месте оказалась Казань. Реже всех к услугам психологов обращаются жители Тольятти, Ульяновска и Тюмени, — отметили в Авито.

По уровню интереса к услугам психологов Новосибирск занял 13 место, потеряв за год две позиции.

— Наиболее сильно интерес к консультациям у психологов вырос в Ижевске: жители города стали интересоваться их услугами на 26% чаще, чем годом ранее. Также интерес к данному виду услуг вырос в Омске (на 15%), Тюмени (на 10%) и Ульяновске (на 5%). В целом по стране интересоваться услугами психологов россияне стали на 1% активнее за год, — констатируют специалисты.

Однако в 19 из 23 крупнейших российских городов психологическую помощь в III квартале 2019 года искали реже, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Фото: pixabay.com, автор- Counselling

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