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Новосибирских абонентов компании «Ростелеком» стало больше

  • 25/11/2019, 10:10
В Новосибирской области с начала года на 6% увеличилось число абонентов, которые пользуются услугами широкополосного доступа в интернет от компании «Ростелеком».

Новосибирских абонентов компании «Ростелеком» стало большеПри этом количество клиентов, подключенных по оптическим технологиям, выросло сразу на 12%. Это стало возможным в том числе благодаря модернизации сети и строительству дополнительных волоконно-оптических линий связи.

Современная цифровая сеть передачи данных открывает абонентам доступ к услугам, которые требуют высокоскоростного интернета. Например, они могут пользоваться интерактивным телевидением Wink — платформой, объединяющей преимущества телевидения и онлайн-кинотеатра. Число абонентов этого сервиса в регионе с начала 2019 года стало больше на 12%. Растет интерес клиентов «Ростелекома» и к интеллектуальным системам управления своим жилым пространством: выручка от продуктов линейки коробочного решения «Умный дом» изменилась сразу в 6 раз.

— Такой интерес наших клиентов к услуге “Умный дом” вполне объясним: каждый из нас хочет по максимуму обезопасить себя и своих родных. А этот сервис позволяет комплексно решить проблему защиты жилья, — пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Датчики движения и открытия дверей предупредят вас о нежелательном вторжении, а датчик протечки спасет от потопа в ванной. А если еще подключить “Видеонаблюдение”, то следить за происходящим в квартире можно и на расстоянии.

Система «Умный дом» проста в обслуживании: она управляется при помощи единого мобильного приложения, на которое в том числе приходят уведомления, если срабатывают какие-то датчики. Кроме того, этот интеллектуальный сервис настраивается индивидуально. Допустим, свет может автоматически включаться в прихожей как раз в тот момент, когда кто-то заходит в коридор, а при активировании режима «Вне дома» лампочки, наоборот, гаснут в определенное время.

Для подключения доступны три комплекта «Умного дома» на выбор: «Базовый», «Расширенный» или «Управление». Базовый вариант включает в себя контроллер, а также датчики движения и открытия. В расширенный комплект еще входят датчики протечки воды и задымления. А умная розетка и умная лампочка варианта «Управление» дополняют базу и помогают дистанционно управлять электроприборами и освещением.

Подробнее узнать о комплексном оснащении жилых домов интеллектуальными услугами можно на сайте novosibirsk.rt.ru или по телефону 8 800 100 0 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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